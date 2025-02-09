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Журналисты The Times обнародовали новые детали работы предателя Кулинича на рф

Киев  •  УНН

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СБУ получила доступ к документам из офиса фсб о деятельности экс-руководителя крымского управления Кулинича. Материалы подтверждают его работу на рф и саботаж обороны Украины перед вторжением.

Авторитетное британское издание The Times опубликовало расследование о работе на фсб экс-руководителя крымского управления СБУ Олега Кулинича, пишет УНН.

Детали

В материале говорится, что СБУ получила доступ к массиву документов изъятых с компьютера в офисе российских спецслужб в Москве, а также во время обыска квартиры шпиона в Киеве. Среди прочего там есть фотографии и видео, где Кулинич отдыхает за границей вместе с куратором сети российских шпионов в Украине Владимиром Сивковичем, а также их переписка.

Документы подтверждают, что Кулинич имел доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности страны, а потому был ценным агентом для фсб. На своей должности в 2020-2021 годах он фактически уничтожил контрразведывательную деятельность в Крыму.

В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины. В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ о реальной ситуации в регионе, более того - отобрал оружие у сотрудников СБУ,

- говорится в материале.

Напомним

В 2022-м году СБУ задержала Олега Кулинича по подозрению в госизмене в результате спецоперации, проведенной под руководством Председателя СБУ Василия Малюка.

В июле 2023 года правоохранители передали в суд акт о государственной измене и других преступлениях бывшего главы Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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