Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на рф
Київ • УНН
СБУ отримала доступ до документів з офісу фсб про діяльність екс-керівника кримського управління Кулініча. Матеріали підтверджують його роботу на рф та саботаж оборони України перед вторгненням.
Авторитетне британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на фсб екс-керівника кримського управління СБУ Олега Кулініча, пише УНН.
Деталі
У матеріалі йдеться, що СБУ отримала доступ до масиву документів вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві. Серед іншого там є фотографії та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем, а також їхня переписка.
Документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для фсб. На своїй посаді у 2020-2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.
У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше - відібрав зброю у співробітників СБУ,
Нагадаємо
В 2022му році СБУ затримала Олега Кулініча за підозрою в держзраді в результаті спецоперації, проведеної під керівництвом Голови СБУ Василя Малюка.
У липні 2023 правоохоронці передали до суду акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.