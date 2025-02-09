Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на рф

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Київ • УНН

 • 65192 перегляди

СБУ отримала доступ до документів з офісу фсб про діяльність екс-керівника кримського управління Кулініча. Матеріали підтверджують його роботу на рф та саботаж оборони України перед вторгненням.

Авторитетне британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на фсб екс-керівника кримського управління СБУ Олега Кулініча, пише УНН.

Деталі

У матеріалі йдеться, що СБУ отримала доступ до масиву документів вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві. Серед іншого там є фотографії та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем, а також їхня переписка.

Документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для фсб. На своїй посаді у 2020-2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.

У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше - відібрав зброю у співробітників СБУ,

- йдеться у матеріалі.

Нагадаємо

В 2022му році СБУ затримала Олега Кулініча за підозрою в держзраді в результаті спецоперації, проведеної під керівництвом Голови СБУ Василя Малюка.

У липні 2023 правоохоронці передали до суду акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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