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Журналисты немецкого канала ZDF попали под российский обстрел отеля в Харькове

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 14:30  •  21929 просмотра

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Журналисты немецкого телеканала ZDF выжили во время обстрела харьковского отеля, один переводчик получил ранения.

Во время российского обстрела гостиницы Kharkiv Palace в центре Харькова там находилась команда немецкого телеканала  ZDF. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ZDF. 

Детали

Телеканал сообщил, что в течение почти двух лет  почти ежедневно их журналисты сообщают о  российской захватнической войне против Украины. 

Сообщается, что трое членов команды находились в номерах на  пятом этаже отеля, еще один в  холле и последний был на 11 этаже в момент удара. Все остались живы. Переводчица получила ранение в холле отеля, у нее сломано ребро и три позвонка. 

По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров, из них не менее десяти - журналистам. 

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что по Kharkiv Palace был нанесен удар "Искандером".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Журналісти німецького каналу ZDF потрапили під російський обстріл готелю у Харкові
Journalists of the German ZDF channel came under Russian fire at a hotel in Kharkiv
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