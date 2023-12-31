Журналисты немецкого канала ZDF попали под российский обстрел отеля в Харькове

Во время российского обстрела гостиницы Kharkiv Palace в центре Харькова там находилась команда немецкого телеканала ZDF. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ZDF.

Детали

Телеканал сообщил, что в течение почти двух лет почти ежедневно их журналисты сообщают о российской захватнической войне против Украины.

Сообщается, что трое членов команды находились в номерах на пятом этаже отеля, еще один в холле и последний был на 11 этаже в момент удара. Все остались живы. Переводчица получила ранение в холле отеля, у нее сломано ребро и три позвонка.

По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров, из них не менее десяти - журналистам.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что по Kharkiv Palace был нанесен удар "Искандером".