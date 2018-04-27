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Журналисты назвали возможное имя сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Киев • УНН

 • 9317 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Британские журналисты предположили, что имя новорожденного ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже раскрыли на сайте королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Star, передает УНН.

Журналисты назвали возможное имя сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Журналисты считают, что на сайте королевской семьи зарезервировали страницу для “принца Альберта”.

Как утверждает издание, если попытаться зайти на страницу www.royal.uk/prince-albert — появляется сообщение “Доступ запрещен”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принц Уильям пошутил о “сильном имени” своего новорожденного сына

При этом если попытаться открыть страницы на другие вероятные имена — Артур или Александр — сайт выдает сообщение “Страница не существует”.

Как сообщал УНН, 23 апреля Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком в нее с принцем Уильямом.

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