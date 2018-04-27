Журналисты назвали возможное имя сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Британские журналисты предположили, что имя новорожденного ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже раскрыли на сайте королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Star, передает УНН.
Журналисты считают, что на сайте королевской семьи зарезервировали страницу для “принца Альберта”.
Как утверждает издание, если попытаться зайти на страницу www.royal.uk/prince-albert — появляется сообщение “Доступ запрещен”.
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При этом если попытаться открыть страницы на другие вероятные имена — Артур или Александр — сайт выдает сообщение “Страница не существует”.
Как сообщал УНН, 23 апреля Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком в нее с принцем Уильямом.