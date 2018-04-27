Журналісти назвали можливе ім'я сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Британські журналісти припустили, що ім’я новонародженої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон вже розкрили на сайті королівської сім’ї. Про це повідомляє видання Daily Star, передає УНН.
Журналісти вважають, що на сайті королівської сім’ї зарезервували сторінку для “принца Альберта”.
Як стверджує видання, якщо спробувати зайти на сторінку www.royal.uk/prince-albert — з’являється повідомлення “Доступ заборонений”.
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При цьому якщо спробувати відкрити сторінки на інші ймовірні імена — Артур чи Александр — сайт видає повідомлення “Сторінка не існує”.
Як повідомляв УНН, 23 квітня Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї з принцом Вільямом.