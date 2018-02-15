Жюри определит проект-победитель по строительству "Мемориала Героев" 20 февраля - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Жюри определит проект-победитель по строительству объекта “Мемориал Героев” 20 февраля, а в июне — “Музея Революции Достоинства”. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю открытия Музея Майдана, передает УНН.
"20 февраля 2018 года авторитетное жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев". А в июне оно объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства", - сказал Президент.
По его словам, на участие в конкурсе поступило более 60 заявок из 12 стран мира, в том числе из Украины.
И технический комитет конкурса, отметил он, согласно международной практике, из этих 60 отобрал 28 работ для обеих номинаций - и для мемориала, и для музея.
Как сообщал УНН, Рада сняла запрет на передачу земли под строительство музея "Героев Небесной сотни".