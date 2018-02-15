Журі визначить проект-переможець з будівництва “Меморіал Героїв” 20 лютого — Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Журі визначить проект-переможець з будівництва об’єкта “Меморіал Героїв” 20 лютого, а в червні — “Музею Революції Гідності”. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди відкриття Музею Майдану, передає УНН.
“20 лютого 2018 року авторитетне журі визначить проект-переможець в номінації “Меморіал Героїв”. А в червні воно оголосить результати конкурсу “Музей Революції Гідності”, — сказав Президент.
За його словами, на участь у конкурсі надійшло більше 60 заявок з 12 країн світу, зокрема з України.
І технічний комітет конкурсу, зазначив він, відповідно до міжнародної практики, з цих 60 відібрав 28 робіт для обох номінацій — і для меморіалу, і для музею.
Як повідомляв УНН, Рада зняла заборону на передачу землі під будівництво музею “Героїв Небесної сотні”.