Жозе Моуринью снова возглавил мадридский "Реал"

Португальский тренер Жозе Моуринью возвращается в мадридский "Реал", который возглавлял с 2010 по 2013 год. Контракт с португальским специалистом подписан до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба "королевского клуба", передает УНН.

Детали

Правление футбольного клуба "Реал Мадрид", собравшееся сегодня, в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, приняло решение назначить Жозе Моуринью главным тренером первой команды на следующие три сезона, до 30 июня 2029 года - говорится в сообщении.

Отмечается, что Жозе Моуринью приступит к работе 13 июля, в день начала предсезонной подготовки.

Дополнение

Моуринью уже возглавлял мадридский "Реал" с 2010 по 2013 год. Тогда португалец покинул миланский "Интер", с которым оформил требл, и возглавил "Реал".

Во главе "сливочных" Моуринью выиграл Ла Лигу, стал обладателем Кубка Испании и Суперкубка Испании. Отметим, что 13 мая 2013 года "Реал" разгромил "Мальорку" со счетом 4:1, установив рекорды по количеству победных матчей в Ла Лиге - 32, по количеству побед на выезде - 16, по количеству очков, набранных в любом из ведущих европейских чемпионатов - 100, улучшив рекорд по количеству забитых мячей - 121, и завершив сезон с самой высокой разницей мячей - +89.

В сентябре 2025 года Моуринью возглавил португальскую "Бенфику", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Отметим, что сегодня, 11 июня, стартовал Чемпионат мира, где, в частности, выступает и сборная Испании, однако ни один игрок "королевского клуба" не был вызван в "Фурию Роху".

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