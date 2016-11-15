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Никаких экологических угроз через нашу работу нет - "Юниверсал Лоджистик"

Никаких экологических угроз через нашу работу нет - "Юниверсал Лоджистик"

Киев • УНН

 • 7937 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Компания "Юниверсал Лоджистик", которая более 11 лет работает в Украине в сфере специализированной фармацевтической логистики, официально заявила о попытке дискредитации и опровергла недостоверные данные, распространенные некоторыми СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает УНН.

"На прошлой неделе, к руководству компании обратился журналист одного печатного издания по вопросам деятельности нашего предприятия.

Корреспондента, в частности, интересовал вопрос, расположение в Бориспольском районе газопровода "Ефремовка - Диканька - Киев", который проходит на определенном законом расстоянии от различных объектов инфраструктуры региона и некоторых помещений, эксплуатируемых "Юниверсал Лоджистик".

Поскольку попытки манипулировать расположением упомянутого газопровода с целью навредить репутации компания для нас, к сожалению, не новые, мы с радостью пригласили журналистку на общение и предоставили ей исчерпывающую информацию по этому поводу.

Интерес представителя СМИ упомянутым вопросом ошибочно была расценена нами как возможность наконец поставить точку в манипуляциях и донести позицию компании по этому поводу до широкой общественности.

Относительно соседства с объектом газотранспортной инфраструктуры за годы работы на рынке (в соответствии с требованиями действующего национального законодательства) мы прошли множество проверок ряда контролирующих и правоохранительных органов.

В наличии у "Юниверсал Лоджистик" кипы экспертных заключений и актов, которые подтверждают, что нами соблюдены все нормы установленной охраняемой зоны и капитальные здания компании находятся на безопасном расстоянии от газопровода ", - сообщили в компании.

В "Юниверсал Лоджистик" с сожалением констатировали, что в журналистском материале, который был опубликован в номере издания от 11 ноября, аргументы компании не нашли своего отражения.

"Вместе с тем, в статье навязчиво и безосновательно подчеркивается вроде бы существование экологических угроз для жителей Бориспольского района из-за работы" Юниверсал Лоджистик ". И хотя специалистам подобные утверждения легко опровергнуть, мы все же акцентируем на этой ситуации внимание общественности и представителей рынка ", - отметили в компании.

Вместе с тем, в "Юниверсал Лоджистик" добавили, что им принадлежит один из лучших фармацевтических складов Украины класса "А", что подтверждается сертификатами GDP, полученными нашими клиентами.

 Нами имплементировано многоуровневую систему управления качеством в соответствии со стандартами GDP, GSP и ISO9001.

Компания в течение длительного времени сотрудничает с мировыми лидерами фармацевтического производства и является образцовым налогоплательщиком.

Один из секретов нашего успеха в том, что мы всегда готовы к откровенному диалогу с нашими партнерами.

Попутно, приносим свои извинения иностранным компаниям-производителям и дистрибьюторам фармацевтической продукции за то, что бизнес в нашей стране только только начинает учиться жить по правилам честной конкуренции. Нам обидно за коллег, которые идут по пути заказных публикаций, вместо обеспечения качественного и безопасного сервиса, чтобы завоевать Ваше доверие ", - резюмировали в компании.

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