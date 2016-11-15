Жодних екологічних загроз через нашу роботу немає — “Юніверсал Лоджістік”

“Минулого тижня, до керівництва компанії звернувся журналіст одного друкованого видання з питаннями діяльності нашого підприємства.

Кореспондента, зокрема, цікавило питання, розташування в Бориспільському районі газопроводу „Єфремівка — Диканька — Київ“, який проходить на визначеній законом відстані від різних об’єктів інфраструктури регіону та деяких приміщень, що експлуатуються „Юніверсал Лоджістік“.

Оскільки спроби маніпулювати розташуванням згаданого газопроводу з метою зашкодити репутації компанія для нас, на жаль, не нові, ми з радістю запросили журналістку на спілкування та надали їй вичерпну інформацію з цього приводу.

Цікавість представника ЗМІ згаданим питанням помилково була розцінена нами, як можливість врешті-решт поставити крапку в маніпуляціях та донести позицію компанії з цього приводу до широкого загалу.

Стосовно сусідства з об’єктом газотранспортної інфраструктури за роки роботи на ринку (згідно вимог діючого національного законодавства) ми пройшли безліч перевірок низки контролюючих і правоохоронних органів.

В наявності у „Юніверсал Лоджістік“ стоси експертних висновків та актів, які підтверджують, що нами витримані всі норми встановленої охоронюваної зони і капітальні будівлі компанії перебувають на безпечній відстані від газопроводу”, — повідомили в компанії.

В “Юніверсал Лоджістік” з прикрістю констатували, що у журналістському матеріалі, який був опублікований у номері видання від 11 листопада, аргументи компанії не знайшли свого відображення.

“Натомість, у статті нав’язливо та безпідставно наголошується на начебто існуванні екологічних загроз для жителів Бориспільського району через роботу „Юніверсал Лоджістік“. І хоч фахівцям подібні твердження легко спростувати, ми все ж акцентуємо на цій ситуації увагу громадськості і представників ринку”, — зазначили в компанії.

Разом з тим, в “Юніверсал Лоджістік” додали, що їм належить один з кращих фармацевтичних складів України класу “А”, що підтверджується сертифікатами GDP, отриманими нашими клієнтами.

!Нами імплементовано багаторівневу систему управління якістю відповідно до стандартів GDP, GSP і ISO9001.

Компанія протягом тривалого часу співпрацює зі світовими лідерами фармацевтичного виробництва і є зразковим платником податків.

Один із секретів нашого успіху у тому, що ми завжди готові до відвертого діалогу з нашими партнерами.

Принагідно, приносимо свої вибачення іноземним компаніям-виробникам та дистриб’юторам фармацевтичної продукції за те, що бізнес в нашій країні лише тільки починає вчитися жити за правилами чесної конкуренції. Нам прикро за колег, які йдуть шляхом замовних публікацій, замість гарантування високоякісного і безпечного сервісу, аби завоювати Вашу довіру", — резюмували в компанії.