Жодних екологічних загроз через нашу роботу немає — “Юніверсал Лоджістік”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Компанія “Юніверсал Лоджістік”, яка понад 11 років працює в Україні у сфері спеціалізованої фармацевтичної логістики, офіційно заявила про спробу дискредитації та спростувала недостовірні дані, поширені окремими ЗМІ. Про це йдеться у прес-релізі компанії, передає УНН.
“Минулого тижня, до керівництва компанії звернувся журналіст одного друкованого видання з питаннями діяльності нашого підприємства.
Кореспондента, зокрема, цікавило питання, розташування в Бориспільському районі газопроводу „Єфремівка — Диканька — Київ“, який проходить на визначеній законом відстані від різних об’єктів інфраструктури регіону та деяких приміщень, що експлуатуються „Юніверсал Лоджістік“.
Оскільки спроби маніпулювати розташуванням згаданого газопроводу з метою зашкодити репутації компанія для нас, на жаль, не нові, ми з радістю запросили журналістку на спілкування та надали їй вичерпну інформацію з цього приводу.
Цікавість представника ЗМІ згаданим питанням помилково була розцінена нами, як можливість врешті-решт поставити крапку в маніпуляціях та донести позицію компанії з цього приводу до широкого загалу.
Стосовно сусідства з об’єктом газотранспортної інфраструктури за роки роботи на ринку (згідно вимог діючого національного законодавства) ми пройшли безліч перевірок низки контролюючих і правоохоронних органів.
В наявності у „Юніверсал Лоджістік“ стоси експертних висновків та актів, які підтверджують, що нами витримані всі норми встановленої охоронюваної зони і капітальні будівлі компанії перебувають на безпечній відстані від газопроводу”, — повідомили в компанії.
В “Юніверсал Лоджістік” з прикрістю констатували, що у журналістському матеріалі, який був опублікований у номері видання від 11 листопада, аргументи компанії не знайшли свого відображення.
“Натомість, у статті нав’язливо та безпідставно наголошується на начебто існуванні екологічних загроз для жителів Бориспільського району через роботу „Юніверсал Лоджістік“. І хоч фахівцям подібні твердження легко спростувати, ми все ж акцентуємо на цій ситуації увагу громадськості і представників ринку”, — зазначили в компанії.
Разом з тим, в “Юніверсал Лоджістік” додали, що їм належить один з кращих фармацевтичних складів України класу “А”, що підтверджується сертифікатами GDP, отриманими нашими клієнтами.
!Нами імплементовано багаторівневу систему управління якістю відповідно до стандартів GDP, GSP і ISO9001.
Компанія протягом тривалого часу співпрацює зі світовими лідерами фармацевтичного виробництва і є зразковим платником податків.
Один із секретів нашого успіху у тому, що ми завжди готові до відвертого діалогу з нашими партнерами.
Принагідно, приносимо свої вибачення іноземним компаніям-виробникам та дистриб’юторам фармацевтичної продукції за те, що бізнес в нашій країні лише тільки починає вчитися жити за правилами чесної конкуренції. Нам прикро за колег, які йдуть шляхом замовних публікацій, замість гарантування високоякісного і безпечного сервісу, аби завоювати Вашу довіру", — резюмували в компанії.