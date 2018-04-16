Ни одна из ракет союзников не была сбита ПВО России или Сирии - отчет

Так, военные силы Европы и США, в рамках Европейского командования вооруженных сил США, участвовали в совместных операциях, проводимых в Сирии. Операции с ракетных ударов были частью операций Центрального командования США по сдерживанию и предотвращению дальнейшего использования Сирии химического оружия. Вместе с французскими и британскими партнерами, EUCOM проводит операции по уничтожению программы химического оружия в Сирии.

Сообщается, что объединенные силы выпустили всего 105 ракет против трех объектов в Сирии, которые использовались для разработки, развертывания и применения химического оружия.

"Ни один комбинированный самолет или ракета, задействованные в этой миссии не были успешно поражены сирийской ПВО, и нет никаких признаков развертывания российских систем ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимость наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада".



В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия.



