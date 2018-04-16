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Жодна з ракет союзників не була збита ППО Росії чи Сирії - звіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Зі 105 ракет, випущених військами США, Великої Британії та Франції по об'єктах пов'язаних з програмою створення хімічної зброї у Сирії, жодна не була збита силами протиповітряної оборони Росії та Сирії. Про це повідомляє на своєму сайті Європейське командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM), передає УНН.

Так, військові сили Європи і США, в рамках Європейського командування збройних сил США, брали участь в спільних операціях, що проводяться в Сирії. Операції з ракетних ударів були частиною операцій Центрального командування США щодо стримування та запобігання подальшого використання Сирії хімічної зброї. Разом з французькими та британськими партнерами, EUCOM проводить операції щодо знищення програми хімічної зброї у Сирії.

Повідомляється, що об'єднані сили випустили всього 105 ракет проти трьох об’єктів у Сирії, які використовувались для розробки, розгортання і використання хімічної зброї.

"Жоден комбінований літак або ракета, задіяні в цій місії, не були успішно уражені сирійською ППО, і немає жодних ознак розгортання російських систем ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

У суботу, 14 квітня, США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

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