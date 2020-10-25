Ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 25 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Хмельницкой области - 360,4 случаев на 100 тыс. населения, в Черновицкой - 343,0 и в Сумской - 333,1.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 78,0.
Напомним, в Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6000.