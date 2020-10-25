Жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 25 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Хмельницькій області - 360,4 випадків на 100 тис. населення, у Чернівецькій - 343,0 та у Сумській – 333,1.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 78,0.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч.