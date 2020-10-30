Ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на 30 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Черновицкой области - 452,3 случаев на 100 тыс. населения (+), в Хмельницкой - 410,1 (+) и в Житомирской - 380,5 (+) областях.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 100,2 (+), в Винницкой - 132,9 (+) и в Днепропетровской - 139,0 (+) областях.
Напомним, в Украине зарегистрировано уже 378 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 8312.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.