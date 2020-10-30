Жодна із областей в Україні не готова до послаблення карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на 30 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Чернівецькій області - 452,3 випадків на 100 тис. населення (+), у Хмельницькій - 410,1 (+) та у Житомирській - 380,5 (+) областях.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 100,2 (+), у Вінницькій - 132,9 (+) та у Дніпропетровській - 139,0 (+) областях.
Нагадаємо, в Україні зареєстровано вже 378 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 8 312.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.