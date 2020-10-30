У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 741, у Харківській області - 659, у Хмельницькій області - 521, в Одеській області - 493 та у Донецькій області - 466", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено 378729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: за добу - 8312, померла через наслідки хвороби - 7041 особа (у тому числі 173 - за добу), одужали - 155026 пацієнтів (3394 - за добу), загалом проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР.

Загалом випадки виявлено:

  • Вінницька область — 10 115 випадків;
  • Волинська область — 13 326 випадків;
  • Дніпропетровська область — 14 655 випадків;
  • Донецька область — 9 643 випадки;
  • Житомирська область — 13 866 випадків;
  • Закарпатська область — 14 158 випадків;
  • Запорізька область — 9 567 випадків;
  • Івано-Франківська область — 19 981 випадок;
  • Кіровоградська область — 2 398 випадків;
  • м. Київ — 36 768 випадків;
  • Київська область — 16 119 випадків;
  • Львівська область — 29 314 випадків;
  • Луганська область — 3 575 випадків;
  • Миколаївська область — 7 574 випадки;
  • Одеська область — 24 116 випадків;
  • Полтавська область — 9 220 випадків;
  • Рівненська область — 18 857 випадків;
  • Сумська область — 11 508 випадків;
  • Тернопільська область — 20 411 випадків;
  • Харківська область — 35 675 випадків;
  • Херсонська область — 3 800 випадків;
  • Хмельницька область — 15 227 випадків;
  • Чернівецька область — 21 273 випадки;
  • Черкаська область — 8 952 випадки;
  • Чернігівська область — 8 631 випадок.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіло 315 дітей та близько 400 медиків.

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