У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 741, у Харківській області - 659, у Хмельницькій області - 521, в Одеській області - 493 та у Донецькій області - 466", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено 378729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: за добу - 8312, померла через наслідки хвороби - 7041 особа (у тому числі 173 - за добу), одужали - 155026 пацієнтів (3394 - за добу), загалом проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР.
Загалом випадки виявлено:
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- Вінницька область — 10 115 випадків;
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- Волинська область — 13 326 випадків;
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- Дніпропетровська область — 14 655 випадків;
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- Донецька область — 9 643 випадки;
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- Житомирська область — 13 866 випадків;
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- Закарпатська область — 14 158 випадків;
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- Запорізька область — 9 567 випадків;
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- Івано-Франківська область — 19 981 випадок;
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- Кіровоградська область — 2 398 випадків;
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- м. Київ — 36 768 випадків;
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- Київська область — 16 119 випадків;
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- Львівська область — 29 314 випадків;
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- Луганська область — 3 575 випадків;
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- Миколаївська область — 7 574 випадки;
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- Одеська область — 24 116 випадків;
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- Полтавська область — 9 220 випадків;
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- Рівненська область — 18 857 випадків;
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- Сумська область — 11 508 випадків;
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- Тернопільська область — 20 411 випадків;
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- Харківська область — 35 675 випадків;
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- Херсонська область — 3 800 випадків;
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- Хмельницька область — 15 227 випадків;
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- Чернівецька область — 21 273 випадки;
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- Черкаська область — 8 952 випадки;
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- Чернігівська область — 8 631 випадок.
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Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіло 315 дітей та близько 400 медиків.