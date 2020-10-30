В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Донецкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 741, в Харьковской области - 659, в Хмельницкой области - 521, в Одесской области - 493 и в Донецкой области - 466", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19: за сутки - 8312, умер из-за последствий болезни - 7041 человек (в том числе 173 - за сутки), выздоровели - 155 026 пациентов (3394 - за сутки), в общем проведено 3225954 тестирования методом ПЦР.
В общем случаи выявлено:
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- Винницкая область - 10 115 случаев;
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- Волынская область - 13 326 случаев;
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- Днепропетровская область - 14 655 случаев;
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- Донецкая область - 9643 случая;
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- Житомирская область - 13 866 случаев;
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- Закарпатская область - 14 158 случаев;
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- Запорожская область - 9567 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 19 981 случай;
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- Кировоградская область - 2398 случаев;
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- г. Киев - 36768 случаев;
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- Киевская область - 16 119 случаев;
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- Львовская область - 29 314 случаев;
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- Луганская область - 3575 случаев;
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- Николаевская область - 7574 случая;
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- Одесская область - 24 116 случаев;
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- Полтавская область - 9220 случаев;
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- Ровенская область - 18 857 случаев;
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- Сумская область - 11 508 случаев;
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- Тернопольская область - 20 411 случаев;
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- Харьковская область - 35 675 случаев;
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- Херсонская область - 3800 случаев;
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- Хмельницкая область - 15 227 случаев;
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- Черновицкая область - 21273 случаи;
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- Черкасская область - 8952 случая;
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- Черниговская область - 8631 случай.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболело 315 детей и около 400 медиков.