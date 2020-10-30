В Україні за добу на COVID-19 захворіло 315 дітей та близько 400 медиків

"В Україні сьогодні черговий антирекорд щодо кількості захворівших на COVID-19, з підтвердженим діагнозом методом ПЛР. За минулу добу захворіло 8312 осіб. З них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Було госпіталізовано 1140 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 173 летальних випадки", — сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому одужало 3394 пацієнти. За весь час пандемії в Україні захворіло 378 тис. 729 людей. З них 21 тис. 745 дітей, а також 23 тис. 46 медичних працівників.

“Загалом одужало 155 тис. 26 пацієнтів, а летальних випадків 7041. За попередню добу загалом було здійснено 78 тис. 489 тестувань. Із них методом ПЛР - 47 тис. 842 дослідження, методом ІФА - 30 тис. 647 досліджень", — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 378 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 8 312.