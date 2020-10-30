В Україні за добу на COVID-19 захворіло 315 дітей та близько 400 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 8312 осіб, з них 315 дітей та 396 медичних працівників. Зафіксовано 173 летальних випадки. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"В Україні сьогодні черговий антирекорд щодо кількості захворівших на COVID-19, з підтвердженим діагнозом методом ПЛР. За минулу добу захворіло 8312 осіб. З них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Було госпіталізовано 1140 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 173 летальних випадки", — сказав Степанов.
Він зазначив, що при цьому одужало 3394 пацієнти. За весь час пандемії в Україні захворіло 378 тис. 729 людей. З них 21 тис. 745 дітей, а також 23 тис. 46 медичних працівників.
“Загалом одужало 155 тис. 26 пацієнтів, а летальних випадків 7041. За попередню добу загалом було здійснено 78 тис. 489 тестувань. Із них методом ПЛР - 47 тис. 842 дослідження, методом ІФА - 30 тис. 647 досліджень", — додав міністр.
Нагадаємо, в Україні вже 378 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 8 312.