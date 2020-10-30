В Украине за сутки COVID-19 заболело 315 детей и около 400 медиков

"В Украине сегодня очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19 с подтвержденным диагнозом методом ПЦР. За минувшие сутки заболели 8312 человек. Из них 315 детей, а также 396 медицинских работников. Были госпитализированы 1140 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 173 летальных случая", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом выздоровели 3394 пациента. За все время пандемии в Украине заболело 378 тыс. 729 человек. Из них 21 тыс. 745 детей, а также 23 тыс. 46 медицинских работников.

"В целом выздоровели 155 тыс. 26 пациентов, а летальных случаев 7041. За минувшие сутки в целом было осуществлено 78 тыс. 489 тестирований. Из них методом ПЦР - 47 тыс. 842 исследования, методом ИФА - 30 тыс. 647 исследований", - добавил министр.

Напомним, в Украине уже 378 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 8312.