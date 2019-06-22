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Ни один из украинцев ни был выбран на драфте НБА

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В Нью-Йорке на "Барклайс Арене" состоялась церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА.

Ни один из украинцев ни был выбран на драфте НБА

Под первым номером "Нью-Орлеан Пеликанс" выбрал 19-летнего форварда Зайона Уильямсона, который признан лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Уроженец Сосбери имеет рост 201 см и вес 129 кг. В прошлом сезоне в составе университета "Дьюк" набирал по 22,6 очка (68 процентов реализации с игры), 8,9 подбора в среднем за матч при 1,8 блок-шота.

Разыгрывающий защитник Джа Морант отправился в состав "Мемфиса". Третьим номером драфта стал атакующий защитник Ар Джей Барретт, который теперь будет выступать за "Нью-Йорк Никс".

"Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня получила легкого форварда Де Андре Хантера под 4-м пиком и еще одного форварда Кема Реддиша под 10-м номером. "Детройт Пистонс" нашего Святослава Михайлюка выбрал под 15-м номером французского тяжелого форварда Секу Думбуя, атакующим защитником Кевином Портером-младшим (30-й пик) и форвардомАйзеею Робби (45).

Примечательно, что был побит рекорд драфта НБА по количеству избранных игроков из Канады - четыре. Барретт, Кабенгеле (27-й пик), Браздейкис (47) и Шайок (54).

Добавим также, из 60 игроков драфта 46 были американцы.

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