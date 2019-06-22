Ни один из украинцев ни был выбран на драфте НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Нью-Йорке на "Барклайс Арене" состоялась церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА.
Под первым номером "Нью-Орлеан Пеликанс" выбрал 19-летнего форварда Зайона Уильямсона, который признан лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Уроженец Сосбери имеет рост 201 см и вес 129 кг. В прошлом сезоне в составе университета "Дьюк" набирал по 22,6 очка (68 процентов реализации с игры), 8,9 подбора в среднем за матч при 1,8 блок-шота.
Разыгрывающий защитник Джа Морант отправился в состав "Мемфиса". Третьим номером драфта стал атакующий защитник Ар Джей Барретт, который теперь будет выступать за "Нью-Йорк Никс".
"Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня получила легкого форварда Де Андре Хантера под 4-м пиком и еще одного форварда Кема Реддиша под 10-м номером. "Детройт Пистонс" нашего Святослава Михайлюка выбрал под 15-м номером французского тяжелого форварда Секу Думбуя, атакующим защитником Кевином Портером-младшим (30-й пик) и форвардомАйзеею Робби (45).
Примечательно, что был побит рекорд драфта НБА по количеству избранных игроков из Канады - четыре. Барретт, Кабенгеле (27-й пик), Браздейкис (47) и Шайок (54).
Добавим также, из 60 игроков драфта 46 были американцы.