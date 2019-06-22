Жоден з українців не був обраний на драфті НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Нью-Йорку на "Барклайс Арені" відбулася церемонія драфту Національної баскетбольної асоціації, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.
Під першим номером "Нью-Орлеан Пеліканс" вибрав 19-річного форварда Зайона Вільямсона, який визнаний найкращим гравцем Національної асоціації студентського спорту (NCAA).
Уродженець Сосбері має зріст 201 см і вагу 129 кг. Минулого сезону у складі університету "Дьюк" набирав по 22,6 очка (68 відсотків реалізації з гри), 8,9 підбирання в середньому за матч при 1,8 блок-шота.
Розігруючий захисник Джа Моранта відправився до стану "Мемфіса". Третім номером драфта став атакуючий захисник Ар Джей Барретт, який тепер буде виступати за "Нью-Йорк Нікс".
"Атланта Хокс" центрового збірної України Олексія Леня отримала легкого форварда Де Андре Хантера під 4-м піком і ще одного форварда Кема Реддіша під 10-м номером. "Детройт Пістонс" нашого Святослава Михайлюка обрав під 15-м номером французького важкого форварда Секу Думбуя, атакуючим захисником Кевіном Портером-молодшим (30-й пік) і форвардомАйзеєю Робі (45).
Примітно, що був побитий рекорд драфтів НБА за кількістю обраних гравців з Канади – чотири. Барретт, Кабенгеле (27-й пік), Браздейкіс (47) і Шайок (54).
Додамо також, із 60 гравців драфту 46 були американці.