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Ни один из командиров воинских частей ООС не задержан и под стражей не находится

Ни один из командиров воинских частей ООС не задержан и под стражей не находится

Киев  •  УНН

 • 6568 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Командование ООС сообщает, что на сегодня ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится. Об этом сообщает командование ООС на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшний день ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится", - говорится в сообщении.

По приказу командования ООС оперативным подразделением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях принимаются меры по недопущению незаконного пересечения через линию разграничения товарно-материальных ценностей.

"В декабре 2018 указанным подразделением из состава Объединенных сил был выявлен механизм перемещения сигарет через линию соприкосновения в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области", - добавили в ведомстве.

В пресс-центре объясняют, что 17 января в процессуальным руководством прокуратуры со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и с участием следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Краматорск было осуществлено задержание лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного преступления.

Все материалы дела были переданы следователю ГБР.

В ведомстве отмечают, что соответствующими правоохранительными органами Объединенных сил продолжается работа по установлению других участников указанной преступной схемы.

Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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