Ни один из командиров воинских частей ООС не задержан и под стражей не находится
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Командование ООС сообщает, что на сегодня ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится. Об этом сообщает командование ООС на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На сегодняшний день ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится", - говорится в сообщении.
По приказу командования ООС оперативным подразделением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях принимаются меры по недопущению незаконного пересечения через линию разграничения товарно-материальных ценностей.
"В декабре 2018 указанным подразделением из состава Объединенных сил был выявлен механизм перемещения сигарет через линию соприкосновения в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области", - добавили в ведомстве.
В пресс-центре объясняют, что 17 января в процессуальным руководством прокуратуры со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и с участием следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Краматорск было осуществлено задержание лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного преступления.
Все материалы дела были переданы следователю ГБР.
В ведомстве отмечают, что соответствующими правоохранительными органами Объединенных сил продолжается работа по установлению других участников указанной преступной схемы.
Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, задержали оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил.