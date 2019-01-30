Жоден з командирів військових частин ООС не затриманий та під вартою не перебуває

КИЇВ. 30 січня. УНН. Командування ООС повідомляє, що на сьогодні жоден з командирів військових частин зі складу Об'єднаних сил не затриманий та під вартою не перебуває. Про це повідомляє командування ООС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.