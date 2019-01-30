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Жоден з командирів військових частин ООС не затриманий та під вартою не перебуває

Жоден з командирів військових частин ООС не затриманий та під вартою не перебуває

Київ • УНН

 • 6571 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Командування ООС повідомляє, що на сьогодні жоден з командирів військових частин зі складу Об'єднаних сил не затриманий та під вартою не перебуває. Про це повідомляє командування ООС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"На сьогодні жоден з командирів військових частин зі складу Об'єднаних сил не затриманий та під вартою не перебуває", - йдеться у повідомленні.

За наказом Командування ООС оперативним підрозділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях вживаються заходи щодо недопущення незаконного перетину через лінію розмежування товарно-матеріальних цінностей.

"В грудні 2018 року зазначеним підрозділом зі складу Об'єднаних сил було виявлено механізм переміщення цигарок через лінію зіткнення в районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області", - додали у відомстві.

У прес-центрі пояснюють, що 17 січня під процесуальним керівництвом прокуратури зі спеціалізованим підрозділом СБУ зі складу Об'єднаних сил та за участю слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Краматорськ було здійснено затримання осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні зазначеного злочину.

Всі матеріали справи були передані слідчому ДБР.

У відомстві зазначають, що відповідними правоохоронними органами Об'єднаних сил продовжується робота щодо встановлення інших учасників зазначеної злочинної схеми.

Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, затримали оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

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