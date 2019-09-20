Ни один украинец не попал в символическую сборную тура Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По итогам первого тура группового раунда лиги Европы стали известными лучшие игроки, которые попали в символическую сборную, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лондонский "Арсенал" нанес "Айнтрахту" самое большое домашнее поражение в еврокубках - 3:0. Благодаря этому Эмилиано Мартинес, Калум Чемберс и Букайо Сака попали в первую в этом сезоне Команду недели Лиги Европы.
Также в нее попали:
защитники: Антон Недялков ("Лудогорец"), Аксел Туанзебе ("Манчестер Юнайтед"), Борна Баришич ("Рейнджерс");
полузащитники: Бибрас Натхо ("Партизан"), Николо Дзаньоло ("Рома"), Кевин Буа ("Базель");
нападающие: Клаудиу Кешер ("Лудогорец"), Андраж Шпорар ("Слован").
Отметим, что ни одному представителю киевского "Динамо" и "Александрии" не нашлось места в данной символической сборной.
Напомним, "Динамо" вырвало победу на старте выступлений в Лиге Европы.