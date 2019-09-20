Жоден українець не потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. За підсумками першого туру групового раунду ліги Європи стали відомими кращі гравці, які потрапили до символічної збірної, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Лондонський "Арсенал" завдав "Айнтрахту" найбільшу домашню поразку в єврокубках - 3:0. Завдяки цьому Еміліано Мартінес, Калум Чемберс і Букайо Сака потрапили в першу в цьому сезоні Команду тижні Ліги Європи.
Також до неї потрапили:
захисники: Антон Недялков ("Лудогорець"), Аксел Туанзебе ("Манчестер Юнайтед"), Борна Баришич ("Рейнджерс");
півзахисники: Бібрас Натхо ("Партизан"), Ніколо Дзаньоло ("Рома"), Кевін Буа ("Базель");
нападники: Клаудіу Кешер ("Лудогорець"), Андраж Шпорар ("Слован").
Зауважимо, що жодному представнику київського "Динамо" та "Олександрії" не знайшлося місце в даній символічній збірній.
Нагадаємо, “Динамо” вирвало перемогу на старті виступів у Лізі Європи.