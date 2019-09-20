“Динамо” вирвало перемогу на старті виступів у Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Київське “Динамо” стартувало у груповому турнірі Ліги Європи домашнім поєдинком із шведським “Мальме”, передає кореспондент УНН.
Перший небезпечний моменту матчі створив Віталій Буяльський — удар півзахисника виявився трохи неточним. Через 10 хвилин гості відповіли несильним пострілом Левіцкі.
На початку другої половини простріл від Вербича зі штрафного виявився ударом по центру воріт “Мальме”, але кіпер був на місці. На 54 хвилині ефектною грою п’ятою Герсон Родрігес вивів практично на побачення з воротарем Буяльського, і знову воротар врятував партнерів. Ефектний сейв голкіперу вдався і при наступному ударові “динамівців”.
Свого “біло-сині” досягли наприкінці баталії — Шепелєв вивів Буяльського на оперативний простір і той цього разу не схибив (1:0).
Зауважимо, враховуючи, що в паралельному матчі групи “Копенгаген” удома обіграв “Лугано” (1:0), “Динамо” разом із датським клубом очолило турнірну таблицю.