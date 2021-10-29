Жатва-2021: сбор зерна превысил 60 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине при нынешней уборочной кампании намолочено уже более 60 млн тонн зерна, пишет УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.
Цитата:
"Продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур, проведенная на площади 12,9 млн га при урожайности 47,2 ц/га, намолочено 60,7 млн тонн зерна", - сообщили в профильном министерстве.
Детали
Лидерами по намолоту зерна называют Харьковскую область, которая намолотила почти 4,6 млн. тонн зерна, Одесскую – 4 млн 578 тыс. тонн, Днепропетровскую – 4 млн 527 тыс. тонн, а по урожайности – Хмельницкую с показателем 62,2 ц/га.
Кукуруза обмолочена на площади 2,4 млн га (по Украине 44%), намолочено 15,6 млн тонн зерна при урожайности 64,4 ц/га. Больше всего площадей обмолотили аграрии Николаевской области - 92% к прогнозу, а самая высокая ее урожайность по Хмельницкой области - 109,7 ц/га.
Практически завершена уборка гречки, которая обмолочена на площади 81,6 тыс. га (по Украине 98%), намолочено 107,6 тыс. тонн зерна при урожайности 13,2 ц/га, а 18 областей ее уборку уже закончили. Самая высокая ее урожайность в Винницкой области – 15,9 ц/га.
Уборка проса уже почти завершена. Его обмолочено на площади 76,3 тыс. га (по Украине 98%), намолочено 179 тыс. тонн, при урожайности 23,4 ц/га.
Сахарная свекла выкопана с площади 164,6 тыс. га, (по Украине 73%), накопано более 7,7 млн тонн сладких корней при урожайности 471 ц/га. В Днепропетровской и Житомирской областях их копание уже закончили, а самая высокая их средняя урожайность – 551,6 ц/га во Львовской области.
Подсолнечник собран с площади 5,9 млн га (по Украине 90%) при урожайности 23,1 ц/га, намолочено более 13,5 млн тонн семян. Завершен его сбор в Винницкой, Полтавской, Ровенской, Херсонской областях и на Закарпатье, а самая высокая урожайность в Хмельницкой области - 34,4 ц/га.
Соя собрана с площади почти 1,2 млн га, (по Украине 90%) при урожайности 26,5 ц/га, намолочено более 3 млн тонн семян. Завершен ее сбор в 8 областях, а самая высокая урожайность по Хмельницкой области - 33,9 ц/га.
Дополнение
По данным Минэкономики, украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. Такой урожай на около 13% меньше, чем годом ранее. Относительно результатов осенней посевной кампании, украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.
В Министерстве экономики прогнозировали ранее, что урожай зерновых в Украине достигнет рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.