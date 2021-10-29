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Жнива-2021: збір зерна перевищив 60 млн тонн

Київ • УНН

 • 16868 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні при нинішній жнивній кампанії намолочено вже понад 60 млн тонн зерна, пише УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.

Жнива-2021: збір зерна перевищив 60 млн тонн

Цитата:

"Продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 12,9 млн га при врожайності 47,2 ц/га, намолочено 60,7 млн тонн зерна", - повідомили у профільному міністерстві.

Деталі

Лідерами за намолотом зерна називають Харківщину, яка намолотила майже 4,6 млн тонн зерна, Одещину – 4 млн 578 тис. тонн, Дніпропетровщину – 4 млн 527 тис. тонн, а за урожайністю - Хмельниччину із показником 62,2 ц/га.

Кукурудзу обмолочено на площі 2,4 млн га (по Україні 44%), намолочено 15,6 млн тонн зерна при урожайності 64,4 ц/га. Найбільше площ обмолотили аграрії Миколаївщини – 92% до прогнозу, а найвища її урожайність по Хмельницькій області – 109,7 ц/га.

Практично завершено збирання гречки, яку обмолочено на площі 81,6 тис. га (по Україні 98%), намолочено 107,6 тис. тонн зерна при урожайності 13,2 ц/га, а 18 областей її збирання вже закінчили. Найвища її урожайність на Вінничині – 15,9 ц/га.

Збирання проса також вже майже завершене. Його обмолочено на площі 76,3 тис. га (по Україні 98%), намолочено 179 тис. тонн, при урожайності 23,4 ц/га.

Цукрові буряки викопано з площі 164,6 тис. га, (по Україні 73%), накопано більше ніж 7,7 млн тонн солодких коренів при урожайності 471 ц/га. На Дніпропетровщині та Житомирщині їх копання вже закінчили, а найвища їх середня урожайність – 551,6 ц/га на Львівщині.

Соняшник зібрано з площі 5,9 млн га (по Україні 90%) при урожайності 23,1 ц/га, намолочено більше ніж 13,5 млн тонн насіння. Завершене його збирання у Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Херсонській областях та на Закарпатті, а найвища урожайність на Хмельниччині – 34,4 ц/га.

Сою зібрано з площі майже 1,2 млн га, (по Україні 90%) при урожайності 26,5 ц/га, намолочено більше ніж 3 млн тонн насіння. Завершено її збирання у 8 областях, а найвища урожайність по Хмельницькій області – 33,9 ц/га.

Доповнення

За даними Мінекономіки, українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га. Такий урожай на близько 13% менше, ніж роком раніше. Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.

У Міністерстві економіки прогнозували раніше, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

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