ЖК “Новопечерська Вежа” признали одним из самых комфортных комплексов Киева

“Рейтинговая оценка позволяет выявить лидеров качества среди застройщиков, наиболее комфортные для проживания жилищныек омплексы и сопоставить их между собой”, — отмечают в “Евро-рейтинге”.

На сегодняшний день ЖК “Новопечерська Вежа” находится в процессе кардинальных изменений. Застройщик не только совершил ребрендинг, но и внедрил ряд новшеств. Среди прочего, жилой комплекс получил нового иностранного инвестора.

“Мы начали сотрудничество с немецкой компанией, которое принесло в проект „Новопечерська Вежа“ множество инноваций и современных решений. Это будет один из самых комфортных для жизни, беспроблемных с точки зрения обслуживания и энергоеффективности новострой Киева. В „Новопечерськой Веже“ будут задействованы все самые продвинутые технологии — от солнечных батарей на крыше и зарядок для электрокаров, до специального безопасного лифта к закрытой детской площадке. Кроме того, приход немецкого соинвестора позволил сделать квартиры в этом комплексе по-настоящему доступными для украинцев”, — рассказал руководитель компании-соинвестора и заказчика строительства ООО “Гранд Луол” Александр Семинищев.

ЖК “Новопечерська Вежа” это двухсекционный 26-этажный дом, с прекрасными панорамами на Днепр и пешей доступностью к Национальному ботаническому саду. Сейчас в продаже еще есть квартиры разных метражей: от однокомнатных на 30 кв. м до двухуровневых с общей площадью 150 кв.м. Учитывая, что строительство ведется по монолитно-каркасной технологии, в квартирах можно совершить перепланировку (без затрагивания несущих конструкций), создав таким образом индивидуальный дизайн помещений.

Особое внимание в проекте уделяется энергоеффективности. Использование мировых технологий и экологических материалов в совокупности с эффективным утеплителем и системой навесных вентилируемых фасадов, позволяет построить не только теплое, но и красивое сооружение. Для обеспечения максимальной теплоизоляции в доме используются окна с 5-ти камерным профилем немецкого производства, и двухкамерные швейцарские стеклопакеты. Это не просто окна, а целая система, сочетающая в себе функцию энергосберегающего, и солнцезащитного стекла, и повышенную устойчивость к ветровой нагрузке, что обязательно оценят жители верхних этажей домов.

И еще одна приятная деталь — внешнее стекло в стеклопакете имеет эффект зеркальности и позволяет любоваться видом из окна и быть абсолютно уверенным в том, что все, что происходит в доме в светлое время суток не будет видно с улицы.

Дополнительно к основному паркингу, предусмотрены гостевые стоянки для парковки автомобилей и зарядки для электрокаров. На крыше комплекса будут установлены солнечные батареи для освещения мест общего пользования. А европейский дизайн входных групп и этажей создает дополнительный комфорт и уют для жителей “Новопечерська Вежа”.

Комплекс имеет уникальную особенность — закрытая детская площадка и прозрачный крепкий лифт, соединяющий придомовую территорию и игровую детскую зону, а также используется для удобного спуска детских колясок, и игрушек.

Для жителей ЖК, которые придерживаются здорового и активного образа жизни, строится бесплатный спортзал, оборудованный спортивными принадлежностями.

Пока же свободными в комплексе остаются около 60% квартир.

“Жилье европейского класса будут обслуживать по-европейски. Немецкие соинвесторы видят в этом смысл своего участия в Украине, а именно в проекте ЖК „Новопечерська Вежа“. Внедряя высокие европейские стандарты в строительстве жилья, немецкие партнеры готовы в дальнейшем контролировать их соблюдение, после завершения строительства и дальнейшей эксплуатации комплекса”, — говорят в “Гранд Луол”.

Согласно договоренности с немецкой компанией, обслуживанием комплекса займется эксплуатационная компания, которая будет работать по высоким европейским стандартам обслуживания и содержания жилья.