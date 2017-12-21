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ЖК "Новопечерська Вежа" визнали одним з найкомфортніших комплексів Києва

Київ • УНН

 • 10644 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Житловий комплекс "Новопечерська Вежа", раніше відомий під назвою "Панорама", визнали одним з найбільш комфортних в Києві. Відповідне ранжування опубліковано рейтинговим агентством "Євро-рейтинг".

ЖК "Новопечерська Вежа" визнали одним з найкомфортніших комплексів Києва

"Рейтингова оцінка дозволяє виявити лідерів якості серед забудовників, найбільш комфортні для проживання житлові комплекси і зіставити їх між собою", - відзначають в "Євро-рейтингу".

На сьогоднішній день ЖК "Новопечерська Вежа" знаходиться в процесі кардинальних змін. Забудовник не тільки зробив ребрендинг, але і впровадив ряд нововведень. Серед іншого, житловий комплекс отримав нового іноземного інвестора.

"Ми почали співпрацю з німецькою компанією, яка принесла в проект "Новопечерська Вежа" безліч інновацій і сучасних рішень. Це буде одна з найбільш комфортних для життя, безпроблемних з точки зору обслуговування і енергоефективності новобуд Києва. В "Новопечерській Вежі" будуть задіяні всі найдосконаліші технології - від сонячних батарей на даху і зарядок для електрокарів, до спеціального безпечного ліфта до закритого дитячого майданчика. Крім того, прихід німецького співінвестора дозволив зробити квартири в цьому комплексі по-справжньому доступними для українців", - розповів керівник компанії-співінвестора і замовника будівництва ТОВ "Гранд Луол" Олександр Семініщев.

ЖК "Новопечерська Вежа" це двосекційний 26-поверховий будинок, з прекрасними панорамами на Дніпро і пішої доступністю до Національного ботанічного саду. Зараз у продажі ще є квартири різних метражів: від однокімнатних на 30 кв. м до дворівневих із загальною площею 150 кв.м. З огляду на те, що будівництво ведеться за монолітно-каркасною технологією, в квартирах можна зробити перепланування (без порушення несучих конструкцій), створивши таким чином індивідуальний дизайн приміщень.

Особлива увага в проекті приділяється енергоефективності. Використання світових технологій і екологічних матеріалів в сукупності з ефективним утеплювачем і системою навісних вентильованих фасадів, дозволяє побудувати не тільки теплу, але і красиву споруду. Для забезпечення максимальної теплоізоляції в будинку використовуються вікна з 5-ти камерним профілем німецького виробництва, і двокамерні швейцарські склопакети. Це не просто вікна, а ціла система, що поєднує в собі функцію енергозберігаючого, і сонцезахисного скла, і підвищену стійкість до вітрового навантаження, що обов'язково оцінять жителі верхніх поверхів будинків.

І ще одна приємна деталь - зовнішнє скло в склопакеті має ефект дзеркальності і дозволяє милуватися видом з вікна і бути абсолютно впевненим у тому, що все, що відбувається в будинку в світлий час доби не буде видно з вулиці.

Додатково до основного паркінгу, передбачені гостьові стоянки для паркування автомобілів і зарядки для електрокарів. На даху комплексу будуть встановлені сонячні батареї для освітлення місць загального користування. А європейський дизайн вхідних груп і поверхів створює додатковий комфорт і затишок для жителів "Новопечерської Вежі".

Комплекс має унікальну особливість - закритий дитячий майданчик і прозорий міцний ліфт, який з'єднує прибудинкову територію та ігрову дитячу зону, а також використовується для зручного спуску дитячих колясок, і іграшок.

Для жителів ЖК, які дотримуються здорового і активного способу життя, будується безкоштовний спортзал, обладнаний спортивним приладдям.

Поки ж вільними в комплексі залишаються близько 60% квартир.

"Житло європейського класу обслуговуватимуть по-європейськи. Німецькі співінвестори бачать в цьому сенс своєї участі в Україні, а саме в проекті ЖК "Новопечерська Вежа". Впроваджуючи високі європейські стандарти в будівництві житла, німецькі партнери готові надалі контролювати їх дотримання, після завершення будівництва і подальшої експлуатації комплексу", - говорять в "Гранд Луол".

Згідно з домовленістю з німецькою компанією, обслуговуванням комплексу займеться експлуатаційна компанія, яка буде працювати за високими європейськими стандартами обслуговування та утримання житла.

Більш детальну інформацію про придбання нерухомості в ЖК "Новопечерська Вежа" можна отримати в офіційному відділ продажів за адресою: м.Київ, вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 41. Тел.: +38 044-333-60-02. http://vezha.kiev.ua/

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