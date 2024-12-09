Живые елки на праздники: где купить легально и сколько это стоит?

В Украине стартовала ежегодная "елочная кампания", лесоводы выращивают и заготавливают новогодние деревья на специальных плантациях и во время рубок ухода за лесом, пишет УНН со ссылкой на Миндовколье.

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Кроме производимых деревьев также доступны в горшках. В общем, в этом году планируют заготовить около 200 тысяч. Это вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Как определить, что елка легальна?

Каждое дерево имеет специальную бирку со штрих-кодом, содержащую информацию о месте заготовки, лесозаготовителя и его подчинении. Наличие маркировки гарантирует, что дерево выращено без ущерба для природы, а средства от его продажи пополняют бюджет общины.

Сколько в этом году стоят живые елки?

Приобрести елку можно непосредственно в лесничествах или на торговых площадках лесхозов по более низким чем на рынках ценам. В этом году стоимость остается неизменной: 135 грн за дерево высотой 1 м (цена зависит от региона).

Минсовколь также отметили, что за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним

Патрульная полиция Киевской области советует покупать елки только на официальных ярмарках. все деревья должны быть чипированы, иметь документы и продаваться на огороженной территории с соответствующей информацией.