Житомирские пограничники получили техники на 2 млн евро

Эта помощь является частью второй фазы международного проекта СУРКАП, что укрепляет уровень защиты пограничных ведомств Украины и Беларуси.

"Нам нужно защищать границы, чтобы эффективно бороться с контрабандой и другими нарушениями закона. Но в то же время мы должны обеспечить как можно более благоприятные условия для законного движения людей через границу ", - отметил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

В общем пограничники получили 25 внедорожников, 6 микроавтобусов, 45 мотоциклов, 10 квадроциклов, электронное оборудование для беспроводного наблюдения, тепловизоры, а также лыжи - все это технику будут использовать во время патрулирования украино-белорусской границы.