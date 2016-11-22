Житомирські прикордонники отримали техніки на 2 млн євро

Ця допомога є частиною другої фази міжнародного проекту СУРКАП, що зміцнює рівень захисту прикордонних відомств України та Білорусі.

“Нам потрібно захищати кордони, щоб ефективно боротися із контрабандою та іншими порушеннями закону. Але водночас ми повинні забезпечити якомога сприятливіші умови для законного руху людей через кордон”, — зазначив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

Загалом прикордонники отримали 25 позашляховиків, 6 мікроавтобусів, 45 мотоциклів, 10 квадроцкилів, електронне обладнання для бездротового спостереження, тепловізори, а також лижі — всю цю техніеку використовуватимуть під час патрулювання україно-білоруського кордону.