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Житомирские футболисты прошли тестирование на антитела к COVID-19

Житомирские футболисты прошли тестирование на антитела к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 7848 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Футболисты ФК "Полесье" сдали ИФА-тесты на антитела к COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Житомирского городского совета Сергей Сухомлин, передает УНН.

"Только наши футболисты сдали тесты на антитела к COVID-19", - сообщил Сухомлин.

Он уточнил, что сдать ИФА-тесты на антитела к COVID-19 может каждый житомирянин.

"Цена сдачи ИФА-теста в наших коммунальных учреждениях - 119 гривен, 35 грн - сам забор, тогда как частные клиники предлагают стоимость почти вдвое больше", - уточнил Сухомлин.

Отметим, что проходить ИФА-тестирование, в соответствии с приказом Минздрава, в первую очередь, должны врачи, также сотрудники Национальной полиции, нацгвардейцы и пограничники.

Вместе с тем, методом ИФА в различных регионах сегодня тестируют педагогов, в частности, накануне ВНО.

В Ровенской области тестирования провели воспитателям детских садов перед возобновлением работы заведения.

Возможности пройти тестирование на антитела сегодня достаточно широкие, и граждане могут делать это по собственному желанию.

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