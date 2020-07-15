Житомирские футболисты прошли тестирование на антитела к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Футболисты ФК "Полесье" сдали ИФА-тесты на антитела к COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Житомирского городского совета Сергей Сухомлин, передает УНН.
"Только наши футболисты сдали тесты на антитела к COVID-19", - сообщил Сухомлин.
Он уточнил, что сдать ИФА-тесты на антитела к COVID-19 может каждый житомирянин.
"Цена сдачи ИФА-теста в наших коммунальных учреждениях - 119 гривен, 35 грн - сам забор, тогда как частные клиники предлагают стоимость почти вдвое больше", - уточнил Сухомлин.
Отметим, что проходить ИФА-тестирование, в соответствии с приказом Минздрава, в первую очередь, должны врачи, также сотрудники Национальной полиции, нацгвардейцы и пограничники.
Вместе с тем, методом ИФА в различных регионах сегодня тестируют педагогов, в частности, накануне ВНО.
В Ровенской области тестирования провели воспитателям детских садов перед возобновлением работы заведения.
Возможности пройти тестирование на антитела сегодня достаточно широкие, и граждане могут делать это по собственному желанию.