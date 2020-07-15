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Житомирські футболісти пройшли тестування на антитіла до COVID-19

Житомирські футболісти пройшли тестування на антитіла до COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Футболісти ФК "Полісся" здали ІФА-тести на антитіла до COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської міської ради Сергій Сухомлин, передає УНН.

"Щойно наші футболісти здали тести на антитіла до COVID-19", - повідомив Сухомлин.

Він уточнив, що здати ІФА-тести на антитіла до COVID-19 може кожен житомирянин.

"Ціна здачі ІФА-тесту в наших комунальних закладах — 119 гривень, 35 грн — сам забір, тоді як приватні клініки пропонують вартість майже вдвічі більшу", - уточнив Сухомлин.

Зауважимо, що проходити ІФА-тестування, відповідно до наказу МОЗ, у першу чергу, повинні лікарі, також співробітники Національної поліції, нацгвардійці і прикордонники.

Разом з тим, методом ІФА у різних регіонах сьогодні тестують освітян, зокрема, напередодні ЗНО. 

На Рівненщині тестування провели вихователям дитячих садочків перед відновленням роботи закладів. 

Можливості пройти тестування на антитіла сьогодні достатньо широкі, і громадяни можуть робити це за власним бажанням.

Українські Національні Новини

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