Житомирські футболісти пройшли тестування на антитіла до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Футболісти ФК "Полісся" здали ІФА-тести на антитіла до COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської міської ради Сергій Сухомлин, передає УНН.
"Щойно наші футболісти здали тести на антитіла до COVID-19", - повідомив Сухомлин.
Він уточнив, що здати ІФА-тести на антитіла до COVID-19 може кожен житомирянин.
"Ціна здачі ІФА-тесту в наших комунальних закладах — 119 гривень, 35 грн — сам забір, тоді як приватні клініки пропонують вартість майже вдвічі більшу", - уточнив Сухомлин.
Зауважимо, що проходити ІФА-тестування, відповідно до наказу МОЗ, у першу чергу, повинні лікарі, також співробітники Національної поліції, нацгвардійці і прикордонники.
Разом з тим, методом ІФА у різних регіонах сьогодні тестують освітян, зокрема, напередодні ЗНО.
На Рівненщині тестування провели вихователям дитячих садочків перед відновленням роботи закладів.
Можливості пройти тестування на антитіла сьогодні достатньо широкі, і громадяни можуть робити це за власним бажанням.