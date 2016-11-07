Жилой комплекс Scandia опубликовал новый фотоотчет строительства

По состоянию на ноябрь возведены уже пять этажей жилых домов. Напомним, согласно проекту, максимальная этажность зданий составит семь этажей.

"В нашем скандинавском городке нет небоскребов. Фасады домов оборудованы большими панорамными окнами, чтобы ваши квартиры всегда были наполнены светом. А острые крыши спроектированы таким образом, чтобы снег не скапливался на них зимой ", - отметили в ЖК" Scandia ".

Кроме жилых домов, в комплексе предусмотрено большую общественную зону. Зоны отдыха для детей и взрослых, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, места для занятий йогой, амфитеатр для концертов, парк с озером, зона для барбекю - и это далеко не полный перечень мест для досуга.

"Только в нашей парковой зоне будет расположен амфитеатр для концертов и летних фестивалей, а также площадка для ярмарок и праздников. Вам всегда будет, чем заняться, даже не выезжая за пределы города ", - рассказали в компании.

Развитая инфраструктура, оптимальные планировки и высокое качество строительных материалов делает проект привлекательным для постоянного проживания. Особое внимание в ЖК "Scandia" будет уделено системе безопасности.

"Для нашей команды безопасность - превыше всего. Именно поэтому в ЖК "Scandia" будет установлена ​​система контролируемого доступа с круглосуточным видеонаблюдением города. Вас не побеспокоят без подтверждения ", - подчеркнули в компании.

На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже будут иметь собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

Стоимость квадратного метра стартует от 9,5 тыс.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, вул.Богунская.