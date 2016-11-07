Житловий комплекс Scandia опублікував новий фотозвіт будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Опубліковано новий фотозвіт будівництва найбільшого житлового комплексу регіону — ЖК “Scandia”, повідомляє УНН.
Станом на листопад зведено вже п’ять поверхів житлових будинків. Нагадаємо, відповідно до проекту, максимальна поверховість будівель становитиме сім поверхів.
“У нашому скандинавському містечку немає хмарочосів. Фасади будинків обладнані великими панорамними вікнами, щоб ваші квартири завжди були наповнені світлом. А гострі дахи спроектовані таким чином, щоб сніг не накопичувався на них взимку”, — відзначили в ЖК “Scandia”.
Крім житлових будинків, в комплексі передбачено велику громадську зону. Зони відпочинку для дітей та дорослих, велосипедні доріжки, дитячі та спортивні майданчики, майданчики для вигулу собак, місця для занять йогою, амфітеатр для концертів, парк з озером, зона для барбекю — і це далеко не повний перелік місць для дозвілля.
“Тільки в нашій парковій зоні буде розташований амфітеатр для концертів і літніх фестивалів, а також майданчик для ярмарків і свят. Вам завжди буде, чим зайнятися, навіть не виїжджаючи за межі міста”, — розповіли в компанії.
Розвинена інфраструктура, оптимальні планування і висока якість будівельних матеріалів робить проект привабливим для постійного проживання. Особливу увагу в ЖК “Scandia” буде приділено системі безпеки.
“Для нашої команди безпека — понад усе. Саме тому в ЖК "Scandia" буде встановлена система контрольованого доступу з цілодобовим відеоспостереженням містечка. Вас не потурбують без Вашого відома”, — підкреслили в компанії.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатна, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі матимуть власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.
Вартість квадратного метру стартує від 9,5 тис.грн.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.