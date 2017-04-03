Жилой комплекс Scandia опубликовал фотоотчет строительства

В марте в ЖК "Scandia" продолжились работы по устройству каркаса здания, в том числе и кладочные.

Строители выполнили деревянные конструкции стропильной системы и утеплили кровлю.

“В домах D1 и D2 идет кладка стен и перегородок. Также мы начали работы по внутридомовым инженерным системам (электрическое обеспечение, водопровод и канализация, отопление и вентиляция).

В первый весенний месяц строители также приступили к монтажу оконных блоков.

Характеристика окон: пятикамерный профиль с монтажной глубиной 70 мм от фирмы Rehau. У окон внешняя гладкая ламинация серого цвета, а также двухкамерный стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами”, - сообщили в ЖК Scandia.