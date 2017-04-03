Житловий комплекс Scandia опублікував фотозвіт будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Опубліковано новий фотозвіт будівництва одного з найбільших житлових комплексів України - ЖК Scandia, повідомляє УНН.
У березні в ЖК “Scandia” продовжилися роботи з влаштування каркаса будівлі, в тому числі і кладочні.
Будівельники виконали дерев’яні конструкції кроквяної системи і утеплили покрівлю.
“У будинках D1 і D2 йде кладка стін та перегородок. Також ми почали роботи по внутрішньобудинковим інженерним системам (електричне забезпечення, водопровід і каналізація, опалення та вентиляція).
У перший весняний місяць будівельники також приступили до монтажу віконних блоків.
Характеристика вікон: п’ятикамерний профіль з монтажною глибиною 70 мм від фірми Rehau. У вікон гладка зовнішня ламінація сірого кольору, а також двокамерний склопакет з двома енергозберігаючим склом”, — повідомили в ЖК Scandia.