Жилой дом горел в Запорожье

Известно, что пожар произошел на восьмом этаже одной из девятиэтажек по ул.Запорожская в Запорожье. Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады областного ГСЧС. Спасатели с помощью автолестницы гасили пламя.

Причины и обстоятельства пожара пока не комментируют. Все погдробности выясняются.

"По состоянию на 15:15 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 30 марта т ожежа на складе с мебелью произошла в среду в городе Калуш на Прикарпатье .