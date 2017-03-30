Жилой дом горел в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас в центре Запорожья в районе Малого рынка горела квартира в девятиэтажном доме, передает корреспондент УНН.
Известно, что пожар произошел на восьмом этаже одной из девятиэтажек по ул.Запорожская в Запорожье. Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады областного ГСЧС. Спасатели с помощью автолестницы гасили пламя.
Причины и обстоятельства пожара пока не комментируют. Все погдробности выясняются.
"По состоянию на 15:15 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, 30 марта т ожежа на складе с мебелью произошла в среду в городе Калуш на Прикарпатье .