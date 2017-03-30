Житловий будинок горів у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У центрі Запоріжжя в районі Малого ринку палала квартира у дев’ятоповерховому будинку, передає кореспондент УНН.
Відомо, що пожежа сталась на восьмому поверсі однієї з дев’ятиповерхівок по вул.Запорізькій у Запоріжжі. Наразі на місці події працюють пожежно-рятувальні бригади обласного ДСНС. Рятувальники за допомогою автодробини боролись з вогнем.
Причини та обставини пожежі наразі не коментують. Усі подробиці з’ясовуються.
"Станом на 15:15 пожежу повністю ліквідовано, постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 30 березня пожежа на складі з меблями сталася у середу в місті Калуш на Прикарпатті.