Жителя Ивано-Франковска задержали за убийство и поджог
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Так, 10 января в одной из квартир по ул. Национальной гвардии возник пожар. Работники ГосЧС увидели обгоревшее тело мужчины. При проведении экспертизы на его теле обнаружили и 9 колото-резаных ножевых ранений.
Правоохранители установили, что к жителю Ивано-Франковска пришел в гость и в ходе распития спиртных напитков между ним и 58-летним хозяином возник спор, в ходе которой гость нанес владельцу квартиры девять проникающих колото-резаных ножевых ранений в область груди и живота, в результате которых последний скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перетащил тело на кровать и имитировал пожар после чего скрылся. Прибывшие на тушение огня, обнаружили в квартире обгоревшее тело хозяина. При проведении вскрытия тела эксперты обнаружили и ножевые ранения, что указывало на убийство. По данному факту начали уголовное производство и поиски убийцы.
Сейчас преступник задержан в порядке ст.208 УПК Украины и объявлено подозрение в совершение указанного преступления.