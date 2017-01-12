Жителя Івано-Франківська затримали за вбивство та підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
Так, 10 січня у одній з квартир по вул. Національної гвардії виникла пожежа. Працівники ДСНС знайшли там обгоріле тіло чоловіка. При проведенні експертизи на його тілі виявили і 9 колото-різаних ножових поранень.
Правоохоронці встановили, що до жителя Івано-Франківська прийшов у гість і в ході розпиття спиртних напоїв між ним та 58-річним господарем виникла суперечка, в ході якої гість наніс власнику квартири дев'ять проникаючих колото-різаних ножових поранень в ділянку грудей та живота, внаслідок яких останній помер на місці.
Аби приховати сліди злочину, зловмисник перетягнув тіло на ліжко та імітував пожежу після чого втік. Пожежники, які прибули на гасіння вогню, виявили у квартирі обгоріле тіло господаря. При проведенні розтину тіла експерти виявили і ножові поранення, що вказувало на убивство. За цим фактом розпочали кримінальне провадження та пошуки убивці.
Наразі злочинця затримано в порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру вчинення вказаного злочину.