Житель Донецкой области получил пожизненное за третье убийство

Пожизненное лишение свободы получил 48-летний мужчина, который в третий раз совершил умышленное убийство человека.

Произошло это в августе 2015 года. Житель Славянского района, ранее судимый за умышленные убийства и имущественные преступления, находясь в гостях у 32-летнего приятеля в поселке Новоселовка Краснолиманского района, распивал с ним спиртные напитки. В какой-то момент мужчине показалось, что хозяин дома выражает к нему неуважение. В ответ на оскорбительные слова гость схватился за нож и ударил им мужчину в подбородок, а когда тот сел на кровать, стал наносить ему удары по голове стулом и молотком. В конце жестокого избиения злоумышленник бросил на голову жертвы подушку и ушел из дома, прихватив с собой личные вещи хозяина.

Пострадавший от полученных тяжелых ранений погиб на месте, а подозреваемый был арестован.

Суд признал убийцу-рецидивиста виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Сторона защиты подала апелляцию на слишком суровый приговор, однако апелляционный суд признал его вполне законным и справедливым и оставил без изменений.

Напомним, что сегодня в Киеве убили экс-депутата Госдумы РФ.