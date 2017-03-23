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Жителя Донеччини отримав довічне за третє вбивство

Жителя Донеччини отримав довічне за третє вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Жителя Слов’янського району засудили до довічного позбавлення волі за вбивство, передає УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Довічне позбавлення волі отримав 48-річний чоловік, який втретє скоїв умисне вбивство людини.

Подія сталася у серпні 2015 року. Мешканець Слов’янського району, раніше судимий за умисні вбивства та майнові злочини, знаходячись в гостях у 32-річного приятеля в селищі Новоселівка Краснолиманського району, розпивав разом з ним спиртні напої. У якусь мить чоловікові здалося, що хазяїн оселі висловлює до нього неповагу. У відповідь на образливі слова гість схопився за ножа і вдарив ним чоловіка у підборіддя, а коли той сів на ліжко, став наносити йому удари по голові стільцем та молотком. Наприкінці жорстокого побиття зловмисник кинув на голову жертви подушку та пішов з будинку, прихопивши із собою особисті речі господаря.

Потерпілий від отриманих тяжких поранень загинув на місці, а підозрюваного було заарештовано.

Суд визнав вбивцю-рецидивіста винним і засудив до довічного ув’язнення.

Сторона захисту подала апеляцію на занадто суворий вирок, проте апеляційний суд визнав його цілком законним і справедливим та залишив без змін.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві вбили екс-депутата Держдуми РФ.

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