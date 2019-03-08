Жителей Закарпатья предупредили про повышение уровней воды в реках

"8-9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму", - сообщили в прес-службе.



Как сообщал УНН, в Карпатах сохранится значительная лавинная опасность .



Как сообщал УНН, 8 марта днем в северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь; в Карпатах и Закарпатье умеренные дожди, в горах с переходом в мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м / с, 8 марта ночью в Украине, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, 8 марта в восточных и Сумской областях 0-5 ° мороза; днем 9-14 ° тепла, на востоке 5-10 ° тепла.