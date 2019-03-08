Жителів Закарпаття попередили про пiдвищення рiвнiв води у річках

"8-9 березня, внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах, на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, у Карпатах утримається значна лавинна небезпека.



Як повідомляв УНН, 8 березня вдень у північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ; в Карпатах та Закарпатті помірні дощі, в горах з переходом в мокрий сніг; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, 8 березня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 8 березня у східних та Сумській областях 0-5° морозу; вдень 9-14° тепла, на сході 5-10° тепла.