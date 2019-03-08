У Карпатах утримається значна лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Українців попередили про лавинну небезпеку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 8 березня в горах Івано-Франківської області та 8-10 березня у високогір"ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається на високогір'ї Закарпатя до кінця тижня.
Як повідомляв УНН, 8 березня вдень у північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ; в Карпатах та Закарпатті помірні дощі, в горах з переходом в мокрий сніг; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, 8 березня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 8 березня у східних та Сумській областях 0-5° морозу; вдень 9-14° тепла, на сході 5-10° тепла.