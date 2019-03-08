В Карпатах сохранится значительная лавинная опасность

"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в горах Ивано-Франковской области и 8-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится на высокогорье Закарпатья до конца недели.



Как сообщал УНН, 8 марта днем в северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь; в Карпатах и Закарпатье умеренные дожди, в горах с переходом в мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, 8 марта ночью в Украине, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 8 марта в восточных и Сумской областях 0-5° мороза; днем 9-14 ° тепла, на востоке 5-10 ° тепла.